‏بصاروخ "نور"... المقاومة الاسلامية تعلن استهداف مستعمرة كفر جلعادي ‏

أعلنت "المقاومة الاسلامية" استهداف مستعمرة كفر جلعادي ‏بصاروخ "نور".



وقالت في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه، استهدف مجاهدونا اليوم الاثنين 30-09-2024، مستعمرة كفر جلعادي ‏بصاروخ نور".