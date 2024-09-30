تدابير سير بدءًا من اللّيلة بسبب أعمال صيانة جسر أدما

صـدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال صيانة الفواصل الحديديّة لجسر أدما، وذلك يوميّاً من السّاعة 21:00 لغاية السّاعة 6:00 من صباح اليوم التّالي، بدءًا من اليوم 30-9-2024، ولغاية 16-10-2024.



ستؤدّي هذه الأشغال إلى تضييق مسلكي الجسر، وفي بعض الأحيان منع المرور كليّاً عليه، وتحويل السّير المتّجه نحو بيروت إلى الطّريق البحريّة، والسيّر المتّجه شمالاً إلى الطّرقات المجاورة.



يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.