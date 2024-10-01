غارة إسرائيلية تستهدف قياديًا فلسطينيًا في مخيم للاجئين جنوبي لبنان

استهدفت غارة جوية إسرائيلية فجر الثلاثاء في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان منير المقدح، القيادي البارز في الجناح العسكري لحركة فتح، بحسب ما أفاد قيادي من داخل المخيم وكالة فرانس برس.



وقال القيادي طالبًا عدم ذكر اسمه إن "الغارة الإسرائيلية استهدفت منزل نجل اللواء منير المقدح"، مؤكدًا أنها "أسفرت عن وقوع إصابات"، لكن من دون أن يتأكد في الحال ما إذا كان المقدح الذي تقول إسرائيل إنه قائد "كتائب شهداء الأقصى" في لبنان موجودًا داخل المنزل لحظة استهدافه أم لا.



وكانت إسرائيل أعلنت في آب أنها اغتالت في غارة جوية مماثلة شقيق المقدح، خليل المقدح، الذي أكدت يومها أنه كان أحد قادة كتائب شهداء الأقصى.



ويومها قال الجيش الإسرائيلي إن "الشقيقين المقدح يعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني ومتورطان في قيادة هجمات إرهابية وتهريب أموال وأسلحة لأنشطة إرهابية في الضفة الغربية".