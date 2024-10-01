بلاسخارت: آلية الحرب تفشل في معالجة القضايا الأساسية

كتبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت على منصة "اكس": "في خضم إطلاق الصواريخ والقذائف وإلقاء القنابل وتنفيذ الغارات، تفشل آلية الحرب في معالجة القضايا الأساسية. وبالتالي فإن خطر الحكم على جيل آخر بنفس المصير حقيقي للغاية، مرة أخرى".