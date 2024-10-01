إعادة تموضع لبعض نقاط المراقبة الأمامية التابعة للجيش في الجنوب

لفتت قيادة الجيش – مديرية التوجيه إلى أنّه "مع استمرار العدو الإسرائيليّ في اعتداءاته الهمجية المتزايدة على مختلف المناطق اللبنانية، تناول بعض وسائل الإعلام معلومات غير دقيقة حول انسحاب الجيش من مراكزه الحدودية الجنوبية لعدة كيلومترات في ظل تحضيرات العدو لتنفيذ عملية برية داخل الأراضي اللبنانية".



وأوضحت، في بيان، أنّ الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب تنفذ إعادة تموضع لبعض نقاط المراقبة الأمامية ضمن قطاعات المسؤولية المحددة لها.



وأكّدت القيادة التعاون والتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.