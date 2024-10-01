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الجانب الإسرائيلي أعلن أنه بدأ عملية برية... ماذا عن الجانب اللبناني؟

أمن وقضاء
2024-10-01 | 03:47
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الجانب الإسرائيلي أعلن أنه بدأ عملية برية... ماذا عن الجانب اللبناني؟
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الجانب الإسرائيلي أعلن أنه بدأ عملية برية... ماذا عن الجانب اللبناني؟

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