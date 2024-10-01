الدفاع المدني: المهمات المنفذة من مساء أمس وحتى صباح اليوم

أعلن الدفاع المدني في بيان عن مهمات عناصر المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات المنفذة منذ الساعة ٨:٠٠ من مساء أمس الاثنين، ولغاية صباح اليوم.

وجاء في البيان:

ضاحية بيروت الجنوبية:

- لا زالت عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل مستمرة في عدة مواقع كانت قد استهدفت بغارات إسرائيلية في الأيام الأخيرة.

- إطفاء النيران التي اندلعت في المجمع السكني المؤلف من ٨ أبنية الذي استهدفته الغارة الإسرائيلية ليلاً.

قضاء صيدا:

- لا زالت عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد المباني السكنية في منطقة عين الدلب - صيدا.

وقد بلغت حصيلة عمليات الدفاع المدني حتى الساعة:

- انتشال جثامين شهداء عدد ٢٥

- سحب جرحى عدد ١٣

محافظة البقاع:

- نقل جريح أصيب على أثر غارة إسرائيلية استهدفت مدينة بدنايل الى المستشفى الحكومي في زحلة.

قضاء صور:

خدمات عامة:

- مؤازرة الجيش اللبناني في عمليات إعادة التموضع

- حفر مقابر جماعية في جويا لشهداء من أبناء بلدة جويا والنازحين اليها

خدمات عامة:

- تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق اللبنانية.