حزب الله يدين القصف الهمجي المدمر لمبنى قناة الصراط الدينية الثقافية

دانت العلاقات الإعلامية في حزب الله "القصف الهمجي المدمر لمبنى قناة الصراط الدينية الثقافية،" ‏معبرةً عن "تضامنها الكامل مع المؤسسة وإدارتها والعاملين فيها."‏



وقال حزب الله إن "ما أقدم عليه العدو الصهيوني هو استكمال لهمجيته وعدوانه على كافة المؤسسات الإعلامية ‏بدءًا من استهداف الصحافيين في غزة ولبنان منذ بداية معركة طوفان الأقصى دون أي رادع ودون ‏أي اكتراث للقوانين والمواثيق الدولية.‏"



وطالب "كل المؤسسات الإعلامية والتجمعات المهنية والنقابية والقانونية والدولية والعربية ‏بإدانة هذا العدوان الصهيوني الصارخ وفضح الممارسات الإجرامية التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏بحق وسائل الإعلام والإعلاميين.‏"