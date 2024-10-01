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حزب الله يدين القصف الهمجي المدمر لمبنى قناة الصراط الدينية الثقافية

أمن وقضاء
2024-10-01 | 07:03
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حزب الله يدين القصف الهمجي المدمر لمبنى قناة الصراط الدينية الثقافية
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حزب الله يدين القصف الهمجي المدمر لمبنى قناة الصراط الدينية الثقافية

دانت العلاقات الإعلامية في حزب الله "القصف الهمجي المدمر لمبنى قناة الصراط الدينية الثقافية،" ‏معبرةً عن "تضامنها الكامل مع المؤسسة وإدارتها والعاملين فيها."‏

وقال حزب الله إن "ما أقدم عليه العدو الصهيوني هو استكمال لهمجيته وعدوانه على كافة المؤسسات الإعلامية ‏بدءًا من استهداف الصحافيين في غزة ولبنان منذ بداية معركة طوفان الأقصى دون أي رادع ودون ‏أي اكتراث للقوانين والمواثيق الدولية.‏"

وطالب "كل المؤسسات الإعلامية والتجمعات المهنية والنقابية والقانونية والدولية والعربية ‏بإدانة هذا العدوان الصهيوني الصارخ وفضح الممارسات الإجرامية التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏بحق وسائل الإعلام والإعلاميين.‏"

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