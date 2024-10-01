أمن الدولة في الشمال في مواجهة بعض التجّار والمنتفعين

بعد ورود معلومات تؤكّد استغلال بعض التجّار لظروف الحرب والتهجير لرفع الأسعار بصورة غير قانونيّة لا بل غير إنسانيّة، قامت دوريّات من أمن الدولة في الشمال، بجولاتٍ على مختلف المؤسّسات التجاريّة في المنية وطرابلس والبترون، برفقة مندوب من وزارة الاقتصاد، وتمّ تسطير محاضر ضبطٍ بالمخالفين، منعاً للإحتكار وللإستغلال.