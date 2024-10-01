قوى الأمن جاهزة لتلقّي شكاوى الدخول إلى الممتلكات الخاصة

أكدت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنها عملت وتعمل على إخراج عدد من النازحين الذين دخلوا إلى ممتلكات خاصة، وقام بعض الأشخاص بتصوير ذلك ونشره على وسائل التواصل الإجتماعي بأسلوب مبالغ فيه يوحي بفوضى عارمة، ما يؤدّي إلى إثارة البلبلة والنزاعات بين المواطنين.



وطلبت هذه المديرية العامة من المواطنين التحلّي بالمسؤولية الوطنية وعدم الانجرار إلى عملية تصوير الدخول إلى الأماكن الخاصة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإعادة تداولها، ما قد يؤدي إلى ردود مضادة عليها، وهذه التصرّفات المتسرّعة لا تحلُّ المشكلة، إنما تُفضي إلى التشرذم والتباعد في هذا الظرف العصيب الذي يمرّ به لبنان، الذي نحن بأحوَج وقت إلى الوحدة والتعاضد والتكاتف.



وأكد أننا "جاهزون لتلقّي الشكاوى عن مثل هذه الحالات على رقم الطوارئ 112، وعلى رقمَي غرفة عمليات المديرية العامة 612747-01 أو 422128-01."