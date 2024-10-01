الغارات الاسرائيلية تقطع الطريق بين مرجعيون وحاصبيا...

قطعت الطائرات الحربية الاسرائيلية طريق ابل السقي - كوكبا بغارة جوية بعد فتحها من قبل الجيش اللبناني اثر غارة سابقة.



وبذلك يكون الجيش الاسرائيلي قد فصل منطقة مرجعيون عن منطقة حاصبيا.