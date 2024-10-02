استهداف منزل في دبل.. وسقوط شهداء من عائلة واحدة

استهدف فجر اليوم، منزل في دبل الجنوبية، ما أدى الى استشهاد 3 اشخاص من عائلة واحدة نقلوا الى مستشفى صلاح غندور.

ولم يعرف ما اذا كان الاستهداف ناتج عن غارة ام أن صاروخا قد سقط عليه قبل ان يصل الى هدفه، فيما الجيش يشكف على المكان.