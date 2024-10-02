الجيش: قوة إسرائيلية خرقت الخط الأزرق داخل الأراضي اللبنانية ثم انسحبت

أعلن الجيش اللبناني، أن قوة تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الخط الأزرق لمسافة ٤٠٠ م تقريبًا داخل الأراضي اللبنانية في منطقتَي خربة يارون وبوابة العديسة، ثم انسحبت بعد مدة قصيرة.