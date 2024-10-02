الخوري وعبود طلبا من القضاة ومساعديهم التنسيق مع الرئيس الأول الاستئنافي في المحافظة لتقدير مدى إمكان وصولهم إلى مراكز عملهم

صدر عن وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى البيان الاتي:" في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة والعدوان الذي يتعرض له وطننا الحبيب لبنان ، يتمنى كل من وزير العدل القاضي هنري الخوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود السلامة والأمان للشعب اللبناني بما في ذلك الزميلات والزملاء القضاة والمساعدين القضائيين ويعربان عن تضامنهما مع ما يتعرضون له جراء هذه الاعتداءات ، وحرصا منهما على الحفاظ على سلامة القضاة والمساعدين القضائيين ومراعاة للمصلحة العامة يطلب من السيدات والسادة القضاة التنسيق مع الرئيس الأول الاستئنافي في المحافظة لتقدير مدى إمكانية وصولهم إلى مراكز عملهم بصورة آمنة ، وكذلك الأمر بالنسبة للمساعدين القضائيين ، كما يطلب من السيدات والسادة القضاة في حال انعقاد جلسات المحاكمة،الأخذ بعين الاعتبار الظروف الأمنية الدقيقة الراهنة" .