يبثّ رسالة مفبركة لإخلاء بلدات جنوبية...

أوقفت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي أ. ع. (مواليد عام 1989، لبناني) لبثه رسالة تتضمن تحذيراً الى سكان بلدات وادي الليمون وكفرجرة وعبرا في قضائي جزين وصيدا، مفادها وجوب إخلاء البلدات المذكورة قبل استهدافها من قبل العدو الإسرائيلي، ما تسبب بحالة هلع وفوضى ونزوح غالبية سكان تلك البلدات.



وبتفتيش هاتفه الذي ضبط بحوزته عثر على رسائل التهديد المرسلة للبلدات المذكورة.



وبالتحقيق معه، اعترف انه قام بإرسال الرسالة المشبوهة الى شقيقته عبر تطبيق الـ"WhatsApp" نتيجة خلافات شخصية بينهما، بهدف اخافتها ونشر الرعب في المحلة التي تقيم فيها.



وحذّرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تحذّر من الاقدام على فبركة أي معلومات تثير الذعر والهلع بين المواطنين وبخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ولن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية المشدّدة بمن يثبت تورطه بهذه القضايا.