3 غارات على الضاحية الجنوبية مساء الاربعاء

استهدف الجيش الاسرائيلي مساء الاربعاء، بثلاث غارات حي الاميركان وحي معوض ونقطة بين بئر العبد وحي معوض في الضاحية الجنوبية.



وقد أعلن الجبش الاسرائيلي إثر الهجوم أنه " نفّذ ضربة محددة الهدف في بيروت".