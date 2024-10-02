أدرعي يوجّه إنذارا جديدا إلى سكان هذه الاحياء

وجّه المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي "انذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المباني الخمسة المحددة في الخرائط المرفقة في الأحياء التالية:



-حارة حريك

-برج البراجنة

-حدث غرب.



وجاء في الانذار : "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الاسرائيلي على مدى الزمني القريب.



من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".