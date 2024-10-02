أدرعي يوجّه إنذارا جديدا إلى سكان هذه الاحياء

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المباني الخمسة المحددة ك في الخرائط المرفقة في الأحياء التالية:
⭕️حارة حريك
⭕️برج البراجنة
⭕️حدث غرب
🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب… pic.twitter.com/v5ZwseSyKr
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 2, 2024
#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المباني الخمسة المحددة ك في الخرائط المرفقة في الأحياء التالية:
⭕️حارة حريك
⭕️برج البراجنة
⭕️حدث غرب
🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب… pic.twitter.com/v5ZwseSyKr