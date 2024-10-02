شهداء بغارة إسرائيلية على الباشورة

سقط 5 شهداء حتى اللحظة، وفق وزارة الصحة، في غارة إسرائيلية استهدفت ليل الأربعاء الخميس مقرا للهيئة الصحية في الباشورة في بيروت، وأعقبت ثلاث غارات على الضاحية الجنوبية.



وتُعتبر هذه الضربة الأقرب إلى وسط بيروت منذ بدء التصعيد وأسفرت عن إصابة 8 آخرين.



