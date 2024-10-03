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تحديث لحصيلة الغارة الإسرائيلية على الباشورة: 9 شهداء

أمن وقضاء
2024-10-03 | 05:43
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تحديث لحصيلة الغارة الإسرائيلية على الباشورة: 9 شهداء
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تحديث لحصيلة الغارة الإسرائيلية على الباشورة: 9 شهداء

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديث جديد لحصيلة الغارة الإسرائيلية على الباشورة حيث ارتفع عدد الشهداء إلى تسعة وأصيب أربعة عشر شخصا بجروح من بينهم أربعة لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات وعشرة عادوا إلى منارلهم.
 
ولا يزال العمل مستمرا على انهاء فحوص الـDNA لتحديد هوية الأشلاء التي تم رفعها من مكان الغارة، وبناء عليه تتضح الحصيلة النهائية للغارة العدوانية.

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