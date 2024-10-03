استشهاد عسكري في الجيش اللبناني أثناء تنفيذ مهمة إخلاء نتيجة اعتداء اسرائيلي

اعلن الجيش استشهاد أحد العسكريين واصابة آخر بجروح نتيجة اعتداء من جانب العدو الإسرائيلي وذلك أثناء تنفيذ مهمة إخلاء وإنقاذ بمشاركة الصليب الأحمر اللبناني في بلدة الطيبة- مرجعيون.