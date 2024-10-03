إنتشال جثة شهيدة في منزل في صور دمرته غارة معادية قبل أيام

تمكنت فرق الدفاع المدني التابعة لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية من انتشال جثة شهيدة في المنزل الذي دمرته الغارة المعادية، قبل أيام في منطقة المساكن الشعبية في صور، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



ونقلتها إلى المستشفى الحكومي في صور لمعرفة هويتها.