الجيش نعى الرقيب الأول الشهيد ماهر أحمد عويك

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الرقيب الأول الشهيد ماهر أحمد عويك الذي استشهد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣ من جراء استهداف العدو الإسرائيلي دورية بقصف مدفعي أثناء قيامها بمهمة إخلاء مصابين، وفي ما يلي نبذة عن حياته:



من مواليد ١٩٧٩/٨/٧ برج اليهودية – المنية الضنية.

تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتباراً من ٢٠٠٨/١٢/٢٧.

حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

متأهل وله ثلاثة أولاد.



أقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣ ووري الثرى في جبانة بلدة برج اليهودية - المنية.