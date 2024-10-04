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الجيش نعى الرقيب الأول الشهيد ماهر أحمد عويك

أمن وقضاء
2024-10-04 | 04:41
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الجيش نعى الرقيب الأول الشهيد ماهر أحمد عويك
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الجيش نعى الرقيب الأول الشهيد ماهر أحمد عويك

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الرقيب الأول الشهيد ماهر أحمد عويك الذي استشهد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣ من جراء استهداف العدو الإسرائيلي دورية بقصف مدفعي أثناء قيامها بمهمة إخلاء مصابين، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد  ١٩٧٩/٨/٧  برج اليهودية – المنية الضنية.
تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتباراً من ٢٠٠٨/١٢/٢٧.
حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
متأهل وله ثلاثة أولاد.

أقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣ ووري الثرى في جبانة بلدة برج اليهودية - المنية.

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