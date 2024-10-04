قوى الامن تعمم صورة المفقودة رنين ناصر الكردي

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

- رنين ناصر الكردي (من مواليد عام 1991، لبنانيّة)

التي غادرت، قرابة السّاعة التّاسعة من تاريخ 2-10-2024، منزلها الكائن في محلّة القبّة - شارع الأرز، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة القبّة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم٣٨٦١٨٤-06، ، للإدلاء بِما لديهم من معلومات".