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فُقِدَ الاتّصال به صباح يوم أمس... تعميم صورة المفقود أنطوني
أمن وقضاء
2024-10-04 | 09:51
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فُقِدَ الاتّصال به صباح يوم أمس... تعميم صورة المفقود أنطوني
عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود، أنطوني عيد منصور (من مواليد عام 1990، لبناني)، الذي فُقِدَ الاتّصال به قرابة السّاعة 7:20 من يوم أمس 3-10-2024، وهو على متن سيّارة نوع هيونداي غراند (i 10) لون أحمر، تحمل اللّوحة رقم 619181/ب.
وطلبت من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة طريق الشّام في وحدة شرطة بيروت، على رقم: 611019/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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