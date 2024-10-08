غارات إستهدفت الناقل الرئيسي لمياه نهر الليطاني فأصبح خارج الإستثمار في الجنوب

نفذت الطائرات المعادية غارة استهدفت فيها الناقل الرئيسي لمياه نهر الليطاني باتجاه مشروع ري القاسمية في منطقة ارزي الذي يجر اكثر من ٢٦٠ الف متر مكعب من المياه في اليوم لري حوالى ٦٠٠٠ هكتار من الاراضي الزراعية على طول الساحل الجنوبي.



وبهذه الجريمة التي تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الانساني، اصبح نهر الليطاني خارج الاستثمار في منطقة الجنوب اللبناني، ما يعيد التحديات المتعلقة باطماع العدو في ثروة لبنان المائية.



واتخذت المصلحة التدابير الموقتة الرامية الى تهريب المياه لمنع اغراق الاراضي الزراعية والطرق، وكذلك ستتخذ التدابير اللازمة لاعادة تشغيل المشروع لتغذية الاراضي الزراعية.