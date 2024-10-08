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لحظة شن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية (فيديو)
أمن وقضاء
2024-10-08 | 06:15
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لحظة شن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية (فيديو)
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الغارة
الإسرائيلية
الضاحية
الجنوبية
(فيديو)
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