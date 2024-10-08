مستشفى أوتيل ديو تنعى البروفيسور فادي نصر

نعت إدارة مستشفى أوتيل ديو دو فرانس الجامعي البروفيسور فادي نصر الذي انتقل لملاقاة وجه ربه بعد صراع مع المرض، وجاء في النعي:وكان البروفيسور فادي نصر رئيس قسم أمراض الدم والأورام وإحدى الركائز الأساسية للمستشفى.