تابعت مديرية حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، وفي ظل الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المواطنون لا سيما النازحون من بيوتهم، جولاتها الرقابية على كافة القطاعات، وذلك لقمع محاولات استغلال الظروف الصعبة من قبل البعض.وبنتيجة هذه الجولات، ومنذ تاريخ 23/9/2024، تم تنظيم 35 محضر ضبط في حق متاجر ارتكبت مخالفات متنوعة، ومنها التلاعب بسعر ووزن ربطة الخبز، وحيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية، وعدم إعلان الأسعار على السلع، ومخالفة نسب الأرباح التجارية وتحقيق أرباح غير مشروعة، وخاصةً في ما يتعلق بفرشات النوم ومخالفة التسعيرة الرسمية للمحروقات.وأكدت وزارة الإقتصاد "رغم الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين استمرارها في التشدد بضبط المخالفات وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص".