تيننتي للـLBCI: الوضع لا يزال غير واضح وغير آمن في مارون الراس

أوضح المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي أنه "لا يمكننا التحقق من الوضع الحالي على الأرض في منطقة مارون الراس"، لافتا إلى أن"الوضع لا يزال غير واضح وغير آمن".



واشار تيننتي للـLBCI، إلى أن "ما نعرفه هو أن القوات الإسرائيلية غادرت المنطقة القريبة من الموقع الأيرلندي، حيث كانت متواجدة بالأمس"، موضحا أنهم " كانوا في منطقة مارون الراس، لكننا لم نؤكد بعد ما إذا كانوا قد انسحبوا وينطبق الأمر نفسه على منطقة اللبونة".



وأكد أن " منطقة الناقورة تشهد قصفاً عنيفاً من البحر".



