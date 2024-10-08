إليكم حصيلة يوم أمس جراء الهجمات الاسرائيلية

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد ستة وثلاثين شخصا وإصابة مئة وخمسين بجروح".



بذلك" ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان إلى 2119، والجرحى إلى 10019".