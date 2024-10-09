استشهاد عنصر في أمن الدولة اثر غارة اسرائيلية في النبطية

بعد استهداف العدوّ الإسرائيليّ لبلدة كفرتبنيت في قضاء النبطيّة، أصيب العنصر في أمن الدولة احمد إدريس الذي كان في منزله، ما أدى إلى استشهاده.