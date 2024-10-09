الجيش: توقيف شخص لتورطه في إشكال في منطقة الحمرا

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 8/10/2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ع.ح.) لتورطه في إشكال تخلله إطلاق نار في منطقة الحمرا - بيروت، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص. كما دهمت الدورية محلا ومنزلا عائدين للمصري (ع.ع.) أحد مطلقي النار وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.



وبحسب البيان، فقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.