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الجيش: توقيف سوريين للإشتباه في تعاملهما مع العدو إسرائيل
أمن وقضاء
2024-10-09 | 14:48
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الجيش: توقيف سوريين للإشتباه في تعاملهما مع العدو إسرائيل
أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنه "نتيجة عمليات رصد ومتابعة لشبكات التجسس وعملاء العدو الإسرائيلي، أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوريين (م.ا.) و(ب.ع.) لإقدامهما على تصوير أماكن ونقاط مختلفة، إضافةً إلى توثيق آثار الغارات الجوية المعادية ومتابعة عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثامين للتحقق من نتائجها.
وقد تبين أنه تم تجنيدهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص."
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