مصدر حكومي لبناني: حزب الله وافق على وقف لإطلاق النار يوم إغتيال نصرالله

أفاد مصدر حكومي لبناني وكالة فرانس برس الأربعاء بأن حزب الله كان أبلغ السلطات اللبنانية موافقته على وقف لإطلاق النار مع إسرائيل في اليوم الذي اغتيل فيه أمينه العام حسن نصرالله بغارات إسرائيلية.



ومنذ اغتيال نصرالله، لم تجر الحكومة "أي اتصالات مع حزب الله"، وفق المصدر الذي تحفظ عن كشف هويته.



وقال المصدر الحكومي إن "حزب الله أبلغ رسميًا الحكومة اللبنانية عبر رئيس البرلمان نبيه بري في 27 أيلول موافقته على المبادرة الدولية من أجل وقف إطلاق النار".



ولطالما كرر حزب الله على لسان أمينه العام حسن نصرالله قبل اغتياله أن الجبهة التي فتحها مقاتلوه من جنوب لبنان ضد إسرائيل "إسنادًا" لغزة لن تتوقف قبل وقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

