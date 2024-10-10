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المقاومة تستهدف دبابة اسرائيلية أثناء تقدمها إلى رأس الناقورة

أمن وقضاء
2024-10-10 | 05:39
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المقاومة تستهدف دبابة اسرائيلية أثناء تقدمها إلى رأس الناقورة
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المقاومة تستهدف دبابة اسرائيلية أثناء تقدمها إلى رأس الناقورة

استهدفت المقاومة الاسلامية دبابة إسرائيلية أثناء تقدمها إلى رأس الناقورة بالصواريخ الموجهة ما أدىّ إلى احتراقها وتدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح.

وبحسب معلومات الـ LBCI ، كانت قوة من جيش العدو الإسرائيلي حاولت منذ قليل التسلل مجددا من منطقة المشيرفة في رأس الناقورة، رصدتها المقاومة الاسلامية وقامت باستهدافها بالأسلحة الصاروخية المناسبة وحققت فيها إصابات مؤكدة.

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