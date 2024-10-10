قوى الامن: تفجير مقذوف غير منفجر في بؤرة في الطريق الجديدة

أعلنت قوى الامن الداخلي العثور على مقذوف غير منفجر في بؤرة في محلّة أرض جلّول مقابل سوق الخضار الجديد في الطريق الجديدة.

ولفتت الى انه بعد الكشف عليه من قبل خبير المتفجرات في وحدة الشرطة القضائية، قرّر تفجيره في المكان وذلك الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس الواقع فيه 10/10/2024.