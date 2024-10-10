الوكالة الوطنية: توقيف سوري متهم بالعمالة لإسرائيل في دير القمر

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن دورية من معلومات الامن العام - دائرة الأمن القومي في الشوف، أوقفت بعد عمليات رصد ومتابعة، شخصا من الجنسية السورية (م. ا. ح.) في بلدة دير القمر، وهو متهم بالعمالة لإسرائيل.



وكانت مهمته تحديد مواقع والكشف عليها بعد قصفها.



وحضر الى منطقة الشوف بعدما كان قد تعرض لإصابة في منطقة بيروت.