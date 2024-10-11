إصابة عسكريين من القوة السيرلانكية بقوات اليونيفيل الدولية بالناقورة

أُصيب عسكريان من عناصر القوة السيرلانكية بقوات اليونيفيل الدولية، بشظايا قذيفة دبابة اطلقت بإتجاه أحد ابراج مقر اليونيفيل في الناقورة.