الجيش: شهيدان و٣ جرحى في استهداف اسرائيلي لمركز في بلدة كفرا

أعلنت قيادة الجيش أن العدو الإسرائيلي استهدف مركزًا للجيش في بلدة كفرا - الجنوب ما أدى إلى سقوط شهيدَين و٣ جرحى.