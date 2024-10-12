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أدرعي: نحذّر المركبات التي تنقل عناصر من حزب الله بغض النظر عن نوعها

أمن وقضاء
2024-10-12 | 03:05
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أدرعي: نحذّر المركبات التي تنقل عناصر من حزب الله بغض النظر عن نوعها
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أدرعي: نحذّر المركبات التي تنقل عناصر من حزب الله بغض النظر عن نوعها

زعم المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي أن " الجيش الاسرائيلي كشف مؤخرًا أن عناصر من حزب الله يستخدمون سيارات الإسعاف لنقل عناصر وأسلحة".

وفي السياق، حذّر ادرعي من استمرار هذه الظاهرة، داعيا "الفرق الطبية إلى تجنب التعامل مع عناصر حزب الله وعدم التعاون معهم". 

وأكد الجيش الاسرائيلي "أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل عناصر، بغض النظر عن نوعها".
 
 

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