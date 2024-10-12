إنقاذ 99 شخصًا حاولوا مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية عبر البحر بعد تعرّض المركبين للغرق

أنقذت دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني، مقابل جزر الرمكين - الشمال، 98 سوريًّا ولبناني واحد لدى محاولتهم مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية على متن مركبين باتجاه الجزر القبرصية، وذلك بعد تعرّض المركبين للغرق.