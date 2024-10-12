أدرعي يوجّه تنبيها لسكان هذه البلدات في جنوب لبنان: عليكم مغادرة منازلكم والانتقال فورًا إلى شمال نهر الأولي

وجّه المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي افيخاي أدرعي تحذيرا إلى سكان بلدات عيتا الشعب, رامية, ياطر, قوزح , بيت ليف, حنين , رشاف, عينتا, القليلة, الحوش, نبعة, تولين, التمرية , الخيام, الخربة, كفر حمام, عرب اللويزة, جسر ابو زبله, جبل العدس, ضهر برية جابر, كفرا, رمادية, زبقين.



وقال:" أيها السكان، عليكم مغادرة منازلكم والانتقال فورًا إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير".



وتابع ادرعي :" تنبيه: يمنع عليكم التوجه جنوبًا، حيث أي تحرك نحو الجنوب يشكل خطرًا على حياتكم".



وختم:" سنقوم بإبلاغكم متى يمكنكم العودة إلى منازلكم عند توفر الظروف الملائمة لذلك".