أدرعي يوجّه تنبيها لسكان هذه البلدات في جنوب لبنان: عليكم مغادرة منازلكم والانتقال فورًا إلى شمال نهر الأولي

🟡 بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان
إلى سكان القرى التالية:
عيتا الشعب, رامية, ياطر, قوزح , بيت ليف, حنين , رشاف, عينتا, القليلة, الحوش, نبعة, تولين, التمرية , الخيام, الخربة, كفر حمام, عرب اللويزة, جسر ابو زبله, جبل العدس, ضهر برية جابر, كفرا, رمادية, زبقين.
إن نشاط حزب الله… pic.twitter.com/c5bQSgo2Db
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 12, 2024
🟡 بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان
إلى سكان القرى التالية:
عيتا الشعب, رامية, ياطر, قوزح , بيت ليف, حنين , رشاف, عينتا, القليلة, الحوش, نبعة, تولين, التمرية , الخيام, الخربة, كفر حمام, عرب اللويزة, جسر ابو زبله, جبل العدس, ضهر برية جابر, كفرا, رمادية, زبقين.
إن نشاط حزب الله… pic.twitter.com/c5bQSgo2Db