اليونيفيل تحذّر من نزاع "إقليمي" تكون له "آثار كارثية على الجميع"

حذر المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي من اندلاع "نزاع أقليمي له آثار كارثية على الجميع".



ورأى،تيننتي في مقابلة مع فرانس برس، أنه "لا يوجد حل عسكري"، داعياً إلى "مناقشات على المستويين السياسي والدبلوماسي" من أجل "تجنب كارثة".



ولفت إلى أنّ "النزاع بين حزب الله وإسرائيل ليس مجرد نزاع بين الدولتين، بل قد يتحول قريبا جدا إلى نزاع إقليمي له آثار كارثي على الجميع".