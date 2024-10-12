غارة استهدفت وسط السوق التجاري في مدينة النبطية... والدمار هائل (صور وفيديوهات)

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، قرابة الثامنة والربع من مساء اليوم، غارة استهدفت وسط السوق التجاري في مدينة النبطية.

وقد أظهرت صور الدمار الهائل الذي تسبّبت به الغارة.