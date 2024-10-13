بيان لحزب الله... هذا ما جاء فيه

أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله بيانًا جاء فيه أن "العدو الإسرائيلي أقدم صباح اليوم الأحد 13-10-2024 ما بين الساعة 08:30 و 09:30 على قصف المنطقة الواقعة بين بلدتي حانين والطيري بصواريخ محشوة بالقنابل العنقودية المحرمة دوليًا."



وقال الحزب: "لم نفاجأ أبدًا بالجريمة الهمجية الجديدة والتي تضاف إلى سلسلة جرائمه ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني وذلك بعد عجزه الفاضح في ميدان المواجهة المباشرة مع مجاهدي المقاومة الإسلامية."



ورأى أن "العدو الصهيوني المدعوم عسكريًا وسياسيًا من والولايات المتحدة الأميركية والذي يقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف لم يتجرأ على مثل هذه الخطوة إلا لإدراكه العجز الفاضح لما يسمى بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية إزاء هذه الجرائم الجديدة."