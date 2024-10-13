بقسطا - شرحبيل كانت عرضة لغارة إستهدفت منزلًا...

منطقة شرق صيدا، وتحديدًا بلدة بقسطا - شرحبيل كانت عرضة لغارة إستهدفت منزلًا، ما أدى الى إصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة.



فهل تعرضت هذه المنطقة للإستهداف قبل اليوم؟