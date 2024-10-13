قوى الأمن الدّاخليّ عمّمت صورة مفقودة قاصر

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ ـ شعبة العلاقات العامّة صورة المفقودة القاصر عائشة حسن علي.



وأوضحت، في بلاغ، أنّها عممت بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة القاصر:

عائشة حسن علي (من مواليد عام 2011، مكتومة القيد)

التي غادرت بتاريخ 11-10-2024، منزل والدها الكائن في محلة القبة– قضاء طرابلس، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



ودعت الذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة القبة في وحدة الدرك الإقليميّ على الرقم 386184-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.