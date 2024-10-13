بيان للجيش بعد استهداف اسرائيل آليتين عسكريتين..

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 13 /10 /2024، استهدف العدو الإسرائيلي في سياق اعتداءاته المتمادية آليتين عسكريتين في بلدة برج الملوك - مرجعيون، أثناء نقل جرافة بهدف استخدامها لفتح طرقات متضررة نتيجة القصف المعادي، ما أدى إلى إصابة 3 عسكريين."



وحصلت الـ LBCI على صور الآليتين بعد تعرضها للاستهداف: