غارة على محلات في العين أثناء مرور قافلة المساعدات

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك، بأن الجيش الاسرائيلي نفذ غارة في بلدة العين في البقاع الشمالي، استهدفت محلات لبيع ألواح الطاقة الشمسية، تزامنا مع مرور قافلة مؤلفة من ثلاث شاحنات باتجاه بلدة رأس بعلبك، بعد أن تم إفراغ حمولة شاحنتين في مدينة بعلبك.



وأشار محافظ بعلبك الهرمل بشير الخضر الذي كان يتقدم موكبه القافلة إلى أن "الغارة الإسرائيلية حصلت أثناء مرور قافلة المساعدات على مسافة قريبة جداً منا في بلدة العين، و‏نقوم بهذه الأثناء بالتأكد من أن جميع الأشخاص والآليات بخير".