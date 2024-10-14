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امن الدولة توضح طبيعة قطع صغيرة داخل اكياس بن
أمن وقضاء
2024-10-14 | 10:47
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امن الدولة توضح طبيعة قطع صغيرة داخل اكياس بن
افادت المديرية العامة لامن الدولة في بيان بأنه "بعد تسلّم المهجّرين اللبنانيّين مساعدات من مختلف الجهات، تبيّن وجود جهاز داخل أكياس البُنّ شبيه بالقطع الإلكترونيّة الصغيرة، وبعد ورود شكاوى من المواطنين حوله، قامت أمن الدولة بكشف تقنيّ له، وتبيّن أنّه يوضع داخل هذه الأكياس كموادَّ حافظة منعاً لفساد المنتج لا أكثر، ولا شرائح إلكترونيّة مشبوهة في داخله".
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